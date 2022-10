News Udinese | Parla Denis: “La vera sorpresa della Serie A sono i friulani”

Da pochi mesi a questa parte ex storico come German Denis ha chiuso la sua carriera tra i professionisti. Infatti, a settembre, dopo il termine del suo contratto con la Reggina, El Tanque si è unito a un club di Serie D, il Real Calepina. Un gesto d'amore verso il calcio per un giocatore che è sempre stato dalla parte della gente e che non ha mai avuto paura di affrontare nuove sfide. Dopo aver fatto le fortune di diversi club come l'Atalanta e proprio l'Udinese a suon di gol, adesso avrà lo stesso compito ma dovrà dirigere i suoi compagni in un campionato diverso ai suoi standard come quello dilettantistico.