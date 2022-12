Notizie Udinese – Parla Deulofeu: “Non penso al futuro, voglio recuperare”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di dire la sua

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di un team che ha voglia di continuare a sorprendere proprio come fatto nella prima parte di questa annata. A confermare il tutto ci ha pensato addirittura uno dei giocatori più influenti di tutta la società: Gerard Deulofeu. Il giocatore spagnolo ha fatto il punto sulla sua esperienza in bianconero nelle ultime due stagioni. Ecco tutte le sue dichiarazioni in vista della ripresa del quattro di gennaio che sarà di fondamentale importanza sotto tutti i punti di vista. Gerry parte subito facendo il punto su questa prima parte di annata.

"Possiamo continuare ad essere la sorpresa, però dipende da noi. E' sotto gli occhi di tutti quello che abbiamo fatto". Il giocatore ex Everton ha dimostrato con qualche parole di essere molto carico e che non vede l'ora di scendere sul campo da gioco per fare la differenza. Inoltre ha aggiunto che molto dipende dalla testa dei giocatori e dalla loro voglia di continuare a giocare in questo modo e soprattutto sui ritmi delle prime partite. Ricorda a tutti che l'ultimo periodo prima della pausa è stato duro e che sicuramente serve un piccolo cambiamento di rotta. L'intervista non si conclude qua, visto che è arrivato anche un pensiero personale in vista del 2023.

Gli obiettivi — "Non penso al futuro. Sarà quello che faccio nel presente. Voglio recuperare, voglio esserci il 4 contro l'Empoli. Il presente lo posso determinare per preparare il futuro, ma non mi devo creare illusioni". Il programma del giocatore è molto chiaro e l'obiettivo è proprio quello di esserci tra qualche giorno ad Empoli (anche se al momento sembra molto difficile).