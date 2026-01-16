News Udinese – Parla Di Natale: “Con Sanchez avremmo vinto lo scudetto”

Alexis Sanchez ed Antonio Di Natale sono stati una coppia che hanno fatto sognare il calcio italiano. Ecco tutti i dettagli sull'affare

Antonio Di Natale ha fatto il punto della sua grande avventura con l'Udinese nel corso dell'ultima serata a Sportitalia. Non perdiamo altro tempo ed andiamo con le sue dichiarazioni e soprattutto il pensiero di una squadra con Alexis Sanchez che (secondo il calciatore) avrebbe ottenuto dei risultati incredibili.

"Dico solo che se il cileno fosse rimasto con la nostra squadra per più stagioni, avremmo potuto lottare per lo scudetto perché in quel periodo eravamo davvero troppo forti". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese cerca di confermare tutti i suoi profili più importanti. Keinan Davis in giallorosso? Tutti i dettagli <<<