Udinese – Parla Di Natale: “La Serie A è rimasta senza bomber…”

Antonio Di Natale fa il punto sul campo da gioco e soprattutto sul ruolo dell'attaccante in Italia. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni

Antonio Di Natale , storico bomber e miglior marcatore della storia dell'Udinese, ha fatto il punto della situazione sul calcio italiano con delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco le parole di un centravanti di primissimo livello proprio sul rendimento degli attaccanti che si trovano all'interno del nostro campionato.

"Il nostro campionato non ha più il bomber degli anni d'oro, non solo quelli dei primi anni 2000 ma anche quelli dell'ultimo decennio come Osimhen, Higuain, Icardi, Immobile ed Ibrahimovic. Le squadre preferiscono palleggiare e di conseguenza inseriscono più centrocampisti sul campo". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il futuro di Davis è scritto? Ecco tutti i dettagli <<<