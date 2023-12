Udinese – Parla il direttore Franco Collavino: “Zero alibi per tutti…”

Franco Collavino ha fatto il punto su questo inizio di stagione: " 12 punti non depongono a nostro favore. Rappresentano un chiaro segnale di difficoltà, ma ciò che garantiamo è che al nostro interno vige una politica di zero alibi per tutti : giocatori, staff e dirigenti".

Il direttore generale ha poi continuato parlando di Gabriele Cioffi e dell'effetto che ha portato il suo arrivo: "l’effetto Gabriele Cioffi non è finito. Avverto le sensazioni nello spogliatoio. In questa seconda edizione è molto più maturo e focalizzato, cura moltissimo i dettagli e presta grande attenzione a tutti i particolari per far crescere tutti i giocatori". Come sempre parole chiare, ma ora è arrivato il momento della svolta.