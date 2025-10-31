Udinese – Parla il direttore Nani: “Rendimento difesa? Non ci preoccupa”

Il direttore Gianluca Nani parla in vista dei prossimi incontri di campionato e soprattutto fa un punto su questa prima parte di stagione

Il Group Technical Director, Gianluca Nani ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Non sono mancate, però, anche delle dichiarazioni su quello che sembra essere un problema in questo inizio di stagione: il rendimento difensivo. Passiamo alle parole di uno degli uomini fidati dei Pozzo.

"Il rendimento della nostra difesa non ci preoccupa. Dobbiamo soltanto crescere nell'approccio alla partita ed aumentare la nostra soglia d'attenzione. Ricordiamoci che ci manca ancora Kristensen al momento ai box e che rientrerà presto. Poi il mister può fare affidamento su degli ottimi calciatori come Palma e Bertola. In generale abbiamo anche un punto fermo come Oumar Solet".