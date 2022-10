Notizie Udinese | Parla il doppio ex Fiore: “Questa squadra è unica”

L'ex giocatore bianconero ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato del momento di forma dei friulani

Redazione

Stefano Fiore, doppio ex e compagno di squadra di mister Sottil in bianconero tra il 1999 e il 2001, ha raccontato a Telefriuli: "Penso che questa è una squadra che sta divertendo, sta emozionando e sta sorprendendo un po' tutti. Ci si aspettava una squadra difficile da affrontare, scorbutica come è sempre l'Udinese, perché negli anni è sempre stata una squadra che ha creato qualche problema ma trovarla lassù in alto, con una continuità incredibile di risultati e di prestazioni, soprattutto, non se lo aspettava nessuno".

Pozzo non ha escluso completamente lo scudetto e Fiore ha parlato del presidente come una persona molto positiva e questo giova a lui e alla squadra. Lo ricorda con piacere l'ex bianconero anche se la dichiarazione sullo scudetto gli è parsa eccessiva. Poi ha proseguito dicendo di Sottil e della squadra: "Le due cose sono coincidenti. Fare delle percentuali è complicato. I giocatori sono quelli che determinano, credo che contino di più dell'allenatore di solito. Ma ci sono delle eccezioni in cui un allenatore sa alzare la sua percentuale di incisività sulla squadra. Andrea conosce l'ambiente per esserci stato, è ben voluto da tutti. Sta facendo un ottimo lavoro".

Le parole del doppio ex

Fiore poi si è dilungato parlando del giocatore che più lo ha colpito in questo avvio: "Mi stanno stupendo tutti. Hanno avuto una crescita importante. Sulla qualità di Deulofeu e Pereyra c'erano pochi dubbi, forse il catalano peccava di continuità nelle prestazione e l'argentino ha avuto qualche infortunio di troppo. Ma sono i giocatori chiave e con loro hanno una vagonata di giovani che stanno crescendo in maniera importante." Infine una chiosa sui biancocelesti, di cui è un grande ex: "E' la mia partita! Sono le due squadre a cui sono particolarmente legato. Per l'Udinese saranno tutti scontri diretti. Penso che sarà una gran bella partita". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulle trattative in entrata. Due giocatori svincolati possono arrivare. Ecco il piano del direttore Marino <<<