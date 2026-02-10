News Udinese – Parla Ehizibue: “Le critiche? Mi fanno male…”

Il difensore laterale Kingsley Ehizibue torna a parlare e fare il punto sul suo futuro. Il ragazzo nigeriano sta vivendo una stagione particolare in cui è partito titolare, perdendo minuti progressivamente e ritrovandoli di colpo dopo l'infortunio di Zanoli. Non perdiamo tempo e passiamo sin da subito alle dichiarazioni del calciatore dell'Udinese.

"Quando perdiamo non siamo di buon umore, soprattutto se come ieri siamo consapevoli di aver buttato almeno un punto. La Serie A non è un campionato facile e tutte le lunghezze sono davvero importanti. Le critiche so che fanno parte del gioco, ma soffro non tanto per il calciatore quanto per l'uomo che sono".