Udinese – Parla Ekkelenkamp: “Dove possiamo arrivare? Vi dico che…”

Jurgen Ekkelenkamp sta vivendo una stagione di primissimo livello. Il calciatore olandese ha grande voglia di prendersi un posto da assoluto protagonista e soprattutto continuare a mettersi in mostra nella massima serie del calcio italiano. La rete di ieri contro la Roma ha portato alle dichiarazioni post partita, ecco tutte le parole del calciatore dell'Udinese.

"Gol fantastico e sono contento. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a trovare la via della rete. Dove possiamo arrivare? Noi ragioniamo partita per partita". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il colpo è UFFICIALE: tutti i dettagli sull'affare <<<