News Udinese | Parla l’ex D’Agostino: “Sottil sta facendo un ottimo lavoro”

L'ex centrocampista dei bianconeri ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di SerieANews.com, dove ha parlato del momento dei friulani

Per i tifosi dell'Udinese il nome di Gaetano D'Agostino non è un nome come tutti gli altri. Con la maglia dei friulani il regista nato a Palermo ha giocato le migliori stagioni in carriera, realizzando 12 gol in 114 presenze (di cui 5 su calcio di punizione, specialità della casa del calciatore ex Siena e Fiorentina).

Sbarca ad Udine il 9 luglio 2006, dove indossa, prima di passare al 21, la maglia numero 4, numero appartenuto fino all'anno prima a Valerio Bertotto, storico capitano della formazione bianconera. Nella stagione 2008-2009, la terza in Friuli, realizza 11 reti in 36 presenze. I gol arrivano contro Bologna, Lecce (sia all'andata che al ritorno), Genoa, Fiorentina (doppietta), Chievo (seconda doppietta consecutiva), Lazio, Milan e Sampdoria: 6 di questi sono calci di rigore, 4 su punizione e 1 su azione. Numeri che in quell'estate lo avvicinano al Real Madrid, anche se poi non si farà nulla. Oggi, ai microfoni di SerieANews.com, l'ex fantasista ha voluto dire la sua sul momento che sta attraversando la banda di Sottil:

Le parole di D'Agostino

D'Agostino ha esordito parlando dei leader tecnici di questa Udinese: "L'Udinese è una squadra molto forte fisicamente, ha gamba e in Pereyra, Deulofeu e Udogie ha quei giocatori che possono fare la differenza. Insieme anche a Beto se ha campo alle spalle". Poi l'ex centrocampista dei bianconeri ha proseguito accennando al lavoro che sta facendo mister Sottil. "Sottil sta facendo un ottimo lavoro e sta dando un'identità importante alla squadra. L'Udinese è difficile da affrontare proprio perché in tutte le zone del campo ha grande fisicità". Infine una chiosa su quello che potrebbe essere il punto debole dei friulani in questa stagione. "L'Udinese è una squadra che è normale che deve stare bene fisicamente perché il suo benessere fisico aiuta a velocizzare tutte le giocate. Nel momento in cui dovesse calare, lì si potrebbe vedere qualche difetto".