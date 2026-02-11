Notizie Udinese – Parla il direttore Inler: “Ragioniamo partita per partita”

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese ha fatto il punto, secondo quanto riportato da TMW, non perdiamo un secondo ed ecco le parole

Il direttore dell'area tecnica ha fatto il punto e parlato ai microfoni di TMW cercando di far capire quelle che possono essere le difficoltà per la società bianconera in un campionato di Serie A estremamente combattuto. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni dell'ex calciatore di Napoli ed Udinese tra le tante.

"Noi possiamo sempre migliorare in termini di continuità. Secondo me ogni partita nella massima serie è molto difficile. Questo è uno dei motivi per cui il nostro campionato è bellissimo, bisogna essere al 100% ogni domenica per fare risultato". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Caccia al sostituto di Davis: ecco tutti i dettagli <<<