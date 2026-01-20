Notizie Udinese – Parla Kabasele: “Il VAR fa arrabbiare, andrebbe tolto”

Il difensore centrale dell'Udinese ha fatto il punto intervistato da TV 12. Una stagione di primissimo livello quella del belga, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e le parole del perno di mister Kosta Runjaic.
Christian Kabasele fa il punto in vista dei prossimi incontri di campionato, non perdiamo un istante ed ecco tutti i dettagli sul VAR
"Nel corso dell'ultima partita ci sono parecchie cose che avremmo potuto fare meglio. Nonostante il vantaggio di 1-0 non ci siamo disuniti ed abbiamo continuato a fare la differenza. Non siamo riusciti a far male a Sommer, ma logicamente c'è da lavorare e capire cosa non ha funzionato". Ha poi continuato facendo il punto sul VAR: "Secondo me dovrebbe aiutare i direttori di gara, ma nel corso dell'ultimo periodo è lui l'arbitro e di conseguenza non sta aiutando nessuno". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Colpo Atta per la Premier? Tutti i dettagli <<<
