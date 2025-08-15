News Udinese – Parla Keinan Davis: “I miei obiettivi? Gli stessi di sempre”

"L'estate è andata molto bene, abbiamo giocato con grande qualità e mi sono trovato molto bene con i compagni di squadra, li trovo più forti ogni anno. I miei obiettivi sono gli stessi delle due stagioni precedenti, ma degli infortuni mi hanno impedito di raggiungerli. Quest'anno ci riproverò". L'attaccante ha poi detto la sua sul rapporto con mister Runjaic: "Mi piace molto il suo metodo, è molto sfrontato. Non ci nascondiamo, ci piace anche andare a pressare le squadre alte uomo su uomo senza paura. Sono stato infortunato per buona parte della scorsa stagione, ma lui mi è stato molto vicino, mi è stato molto di aiuto ed è stato molto importante averlo lì, soprattutto all'inizio della scorsa annata". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul nuovo partner del centravanti inglese. L'Udinese a caccia del nuovo numero 9 <<<