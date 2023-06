News Udinese – Parla Lovric: “Il prossimo anno voglio fare di più”

Sandi Lovricha conquistato tutti i fans dell'Udinese in una sola stagione. La mezz'ala ha dimostrato di meritarsi un posto da titolare nella maggior parte dei team che giocano il nostro campionato. Un calciatore molto intelligente tatticamente e forte tecnicamente, ma che non ha paura di mettere la gamba quando c'è da fare qualche contrasto. Proprio in queste ore ha affidato ad Instagram il suo messaggio su questa annata. Ecco le sue dichiarazioni: "É stata una stagione importante per noi con tante belle partite. Sono molto felice del mio primo anno all’Udinese e carico per fare ancora di più la prossima stagione". Parole che rassicurano i tifosi, visto che Lovric anche l'anno prossimo è pronto per difendere la maglia bianconera. Ricordiamo che l'asso ex Lugano ha messo a referto ben cinque gol e sei assist in 37 presenze, diventando uno degli insostituibili per il tecnico Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. In attacco ci si prepara alla rivoluzione <<<