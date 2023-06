Mercato Udinese – Lovric promosso a pieni voti: ora piace a diversi club

Lo sloveno Sandi Lovric è stato una delle sorprese più positive. Il suo rendimento è di primissimo ordine e le big sono interessate

Redazione

Partita dopo partita Sandi Lovric inizia a piacere a tutti. Il calciatore arrivato nel corso di questa sessione estiva dal Lugano si è ritagliato un spazio da assoluto protagonista anche in un campionato molto più complesso come la Serie A. Da inizio anno le prestazioni sono state un continuo crescendo e se nel corso delle prime partite nel mezzo c'era un continuo ballottaggio adesso mister Sottil non può più fare a meno di lui. 5 gol e 6 assist, numeri che sottolineano l'importanza del faro tecnico del centrocampo friulano. Quando un calciatore gioca in questo modo è scontato che arrivino i primi interessi anche da parte delle società più blasonate del nostro calcio e non solo. Questo Lovric sta stregando le dirigenze del campionato italiano.

Da diverso tempo c'è una squadra in particolare che vuole provare ad assicurarsi questo interno di centrocampo, stiamo parlando della Vecchia Signora guidata da Max Allegri. La società ha una grande voglia di allestire un team che già dall'anno prossimo possa tornare a competere per lo scudetto e vorrebbe rinforzare la mediana proprio con lo sloveno dell'Udinese. Sarà difficile resistere alle avance di una società che ha questo blasone e questo prestigio, motivo per cui la dirigenza inizia a studiare la cifra che bisogna ricavare dalle prestazioni del talento nel giro della nazionale maggiore.

Altro colpo da maestro — Ricordiamo a tutti che Sandi è arrivato in bianconero proprio quest'estate, ma lo ha fatto a parametro zero. Ad oggi la cifra che una qualsiasi società dovrà sborsare per assicurarsi le sue prestazioni, si aggira intorno ai quindici milioni di euro. Il mercato non è ancora iniziato, ma per apporto sul campo ed anche sul bilancio Sandi Lovric è già ufficialmente l'ennesimo colpo fenomenale della dirigenza friulana e soprattutto di Marino. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime che arrivano dal mercato. Rilancio dalla Turchia per Becao <<<