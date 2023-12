News Udinese – Parla Lucca: “Vi dico qual è il centravanti a cui mi ispiro…”

Il centravanti dell'Udinese, Lorenzo Lucca ha fatto il punto per il resto della stagione ed anche sull'avvio di questo campionato. "A Udine sto molto bene, vivo da solo in pieno centro. Mi trovo spesso con Pafundi che, credetemi, è davvero tanto forte. Solo che è un esterno d’attacco a piede invertito e col nostro modulo a volte può aver difficoltà".

Inoltre Lorenzo ha parlato anche del centravanti da cui trae ispirazione. Si parla di un bomber generazionale, ecco le sue parole: "Studio i movimenti di Haaland che è simile strutturalmente a me ed è mostruoso anche se è mancino. Cerco di imparare i movimenti dentro l’area; per fare gol in A contro certi difensori devi saperti muovere e capire come far male".