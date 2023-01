Notizie Udinese – Parla Marino: “Domenica non mi aspettavo la sconfitta”

La squadra bianconera continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo ecco le parole del direttore Marino

I risultati continuano a non arrivare e di conseguenza inizia il primo vero e proprio momento nero per la squadra del presidente Giampaolo Pozzo. Dopo un avvio clamoroso che vedeva la società al terzo posto dopo dieci giornate, ora la musica sembra essere cambiata totalmente e la conferma è arrivata proprio questa domenica dopo la sconfitta contro il Bologna. La società si è già messa all'opera e assieme al gruppo squadra sta cercando delle soluzioni in vista delle prossime giornate di campionato. Il prossimo incontro in ordine cronologico è quello con la Sampdoria a Marassi, ma prima il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino ha fatto il punto. Ecco le parole dell'ex Avellino nei confronti della squadra e soprattutto del match di domenica sera.

"Non mi so dare ancora spiegazioni, non mi sarei mai aspettato una sconfitta in quella maniera, è stato un brusco risveglio". Il direttore è stato chiaro sin dalle prime battute ed effettivamente mai nessuno si sarebbe aspettato una prestazione del genere o un risultato simile viste le condizioni del Bologna e i primi venti minuti giocati dagli uomini di Andrea Sottil. Marino ha anche aggiunto che la squadra si era allenata in maniera perfetta nel corso della settimana che ha anticipato l'incontro. L'intervista non si conclude qua, visto che ha detto la sua anche su come poter uscire da questa situazione di crisi.

Fuori dalla crisi — "Bisogna dimenticarsi di quello che è stato fatto e guardare ora la classifica del “nuovo campionato”, in cui siamo sotto. Bisogna aggiungere una mentalità “operaia”, siamo una squadra che deve risalire a tutti i costi". Secondo il direttore l'essersi crogiolati dei grandi successi ottenuti in precedenza potrebbe essere stato un danno per questa squadra e di conseguenza ora bisogna dare il massimo e ripartire da zero. La classifica del 2023, infatti, è tutt'altro che positiva visto che i bianconeri hanno collezionato un solo punto in tre incontri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le novità che arrivano dal mercato. Ecco il nuovo nome per l'attacco bianconero <<<