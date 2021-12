News Udinese – Parla il direttore Marino: “Il futuro di Beto…”

Il giocatore bianconero ha davanti a se una carriera che sembra già scritta. Intanto il direttore cerca di ipotecarlo in tutti i modi

Da quando è arrivato il nuovo tecnico, il clima , in casa bianconera è disteso e tranquillo . Una squadra che ha ottenuto due vittorie e un pareggio in tre partite ed allontanato sensibilmente la zona retrocessione, dato che ora dista nove punti. C'è da ricordare che il team friulano ha giocato una partita in meno. Quella contro la Salernitana e che molto probabilmente verrà rigiocata durante il prossimo mese. Si parla di un impegno che potrebbe continuare a spingere e proiettare verso l'alto gli uomini di Giampaolo Pozzo. Ieri a Radio Sportiva, ha parlato il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino . Diversi gli argomenti trattati. Andiamo a sentire le sue parole .

I giocatori importanti non lasceranno il team a gennaio, ma chi non ha trovato spazio potrebbe cercare una nuova meta. Non a caso un altro attaccante sembra essere in uscita.