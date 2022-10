Udinese – Parla Luca Modolo: “Cioffi sarà fortemente motivato…”

Gabriele Cioffi da quando è andato via da Udine non è riuscito a creare lo stesso contesto nella sua nuova avventura in quel di Verona. L'idea del mister è quella di ricreare lo stesso clima che ha portato i bianconeri a diventare la seconda squadra per punti ottenuti nel corso dei mesi di Marzo e Aprile. Sicuramente un traguardo di grande livello, ma adesso con gli scaligeri occorre grande continuità. La partenza non è stata delle migliori anche per via delle cessioni fatte nel corso di quest'estate. Nel frattempo ha preso parola uno dei suoi più grandi collaboratori nella città capoluogo di regione del Friuli Venezia Giulia. Le parole dello psicologo per lo sport: Luca Modolo.