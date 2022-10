Udinese-Torino | Le parole di Samardzic: “Ci aspettiamo una grande battaglia”

Il primo team del Friuli Venezia Giulia si prepara per il prossimo incontro di campionato. L'avversario di giornata è impossibile da sottovalutare, visto che stiamo parlando di un Torino in disperata ricerca di punti. I granata vogliono dar seguito alla vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella e sono pronti a mettere in difficoltà i bianconeri. L'Udinese, d'altro canto, vuole continuare il suo grande momento di forma e di conseguenza si prospetta un vero e proprio incontro all'ultimo duello. Nel prepartita ha parlato il gioiello tedesco, oggi titolare, Lazar Samardzic Non perdere tutte le sue dichiarazioni.

Non c’è spazio per il passato. Non secondo Lazar Samardzic, che nel prepartita ha ricordato brevemente la sconfitta in Coppa Italia contro il Monza: “Ci è dispiaciuto perché abbiamo giocato bene, ma guardiamo solo in avanti. E ora c’è questa partita”. Il fantasista è stato sin da subito molto chiaro ed ha fatto capire a tutti che oggi non c'è un altro risultato se non la vittoria per continuare questo cammino speciale. L'Udinese deve dimostrare di saper risollevarsi dalla prima, roboante caduta.. L'intervista non si è conclusa qua, ma il talento tedesco ha anche parlato dell'avversario di oggi.