Udinese-Torino / Le formazioni ufficiali: Si cambia in attacco

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una squadra che non vede l'ora di rilanciarsi dopo un avvio clamoroso in campionato, ma che è stato condito da una cocente eliminazione nella Coppa Italia. Il tecnico Andrea Sottil ha chiesto alla squadra di rialzare subito la testa e fare il possibile per potersi rilanciare. Dall'altra parte ci sarà una squadra che ha un'identità di gioco ben precisa. Il Toro , nell'ultimo periodo, è riuscito spesso a mettere in difficoltà anche i top team del nostro campionato. Ecco le scelte dei due tecnici per l'incontro che inizierà tra poco meno di un'ora. I ventidue titolari di Udinese-Torino scelti dal Sottil ed Ivan Juric.

Il commento delle scelte

Le due squadre sono pronte per scendere sul terreno di gioco e le decisioni dei due mister sorprendono, ma nemmeno particolarmente. Mister Andrea Sottil ha deciso di schierare la formazione migliore possibile e soprattutto di mettere in campo un solo grande cambiamento, stiamo parlando del bomber di giornata. Si è passati dal portoghese Beto al centravanti nigeriano Isaac Succcess. Anche a centrocampo il tandem di giornata è completamente inedito, visto che i titolari saranno i giovani Lazar Samardzic e Jean Victor Makengo. Per cercare di risollevarsi dopo il tremendo capitombolo in coppa Italia il tecnico mette in campo tutti i giocatori più in forma. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista di questo incontro. Le parole dei protagonisti di giornata. Ecco la conferenza stampa del tecnico bianconero <<<