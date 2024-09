Ex Udinese – Parla Samardzic: “Contento del mio debutto in Champions…”

Lazar Samardzic parla del suo debutto in Champions League. Il calciatore che ha sempre ben figurato in maglia bianconera ha fatto il punto

Lazar Samardzic ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Il ragazzo che ha indossato la maglia bianconera (dell'Udinese) per ben tre stagioni proprio contro l'Arsenal ha messo a referto i primi minuti con la nuova casacca. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime e soprattutto le sue prime dichiarazioni.

"Un punto contro un avversario forte contro il quale si sarebbe potuto fare di più! Sono molto felice del mio debutto in Champions League, grazie a tutti per il supporto!". Cambiando rapidamente discorso, torniamo sull'Udinese più precisamente sulla sfida con la Roma. Ecco le dichiarazioni di Runjaic in conferenza <<<