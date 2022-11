Udinese-Lecce | Parla Sottil: “È importante chiudere bene la stagione”

Mister Sottil fa anche un bilancio personale di questa prima parte di stagione: “Ogni giorno è bellissimo, è davvero stimolante lavorare qui, con il club ed i ragazzi. La Proprietà è straordinaria, Marino per me è una figura molto importante, come tutti i miei collaboratori". Secondo il tecnico piemontese i friulani hanno svolto fin qui un ottimo lavoro, in crescendo, come modo di giocare e come mentalità. La squadra ha acquisito una propria identità, giornata dopo giornata, allenamento dopo allenamento. "La cosa più importante – ripete il Mister - è fare bene queste ultime tre partite per chiudere la prima parte di stagione da protagonisti.”