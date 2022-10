Verona-Udinese | Parla Sottil: “Dobbiamo rimanere coi piedi per terra”

Gli scaligeri, nonostante l'attuale classifica, sono una squadra ostica, e il momento della sfida è particolare, subito dopo lo stop per le nazionali. “ Le soste interrompono il trend, il ritmo partita , però noi abbiamo l’obbligo di partire fortissimo. Non possiamo permetterci di venire a Verona e giocare sotto ritmo, con superficialità. Non fa parte della nostra identità – ammonisce Sottil – Sono convinto che i ragazzi faranno una prestazione molto molto importante. Di fronte c’è un avversario molto tosto ”.

Cinque vittorie consecutive e la possibilità di scrivere altri record (basta un punto per mettere a referto la partenza migliore nella storia dei bianconeri dopo otto giornate). Ma non bisogna montarsi la testa. “La componente mentale fa sempre la differenza. Dobbiamo ragionare partita per partita e rimanere coi piedi per terra. Non è retorica, il passato non ci serve per essere affamati nel presente. Ci servono stimoli nuovi. Ci siamo allenati forte questi 15 giorni, abbiamo la fame giusta e sono sicuro che entreremo in campo pensando solo a fare una grande prestazione”. Cambiando rapidamente discorso, ecco le parole di Sottil in conferenza stampa <<<