News Udinese – Parla il tecnico Cioffi: “Ecco quando torna Pereyra…”

Il mister bianconero ha commentato le sue due prime settimane in bianconero. Ecco il punto della situazione per la rosa friulana

Solo due settimane fa la squadra bianconera sembrava persa ed in una vera e propria crisi, ma nell'ultimo periodo c'è stato un vero e proprio cambio di marcia e tutto il team ne ha beneficiato. Il tutto è coinciso con l'arrivo del nuovo tecnico, stiamo parlando del toscano Gabriele Cioffi, secondo di Luca Gotti e unico che poteva conoscere il team al meglio. Infatti aveva già ottime idee in partenza, ha ripescato il 3-5-2 storico ed ha motivato, al meglio, i giocatori. Nelle tre partite successive al suo arrivo sono arrivate due vittorie ed un pareggio contro la seconda in classifica. Un ruolino di marcia quasi impressionante, soprattutto se paragonato alla media punti del tecnico precedente. Intanto andiamo ad ascoltare le sue parole nel post partita di ieri.