Udinese – Parla Vanoli: “I bianconeri possono arrivare in top 10….”

Il tempo passa e ci si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Quello di domani sera sarà un grandissimo test per la compagine di Andrea Sottil. Dall'altra parte del campo (alla Dacia Arena) ci sarà la capolista Roma guidata da José Mourinho. Questa sarà una partita molto importante, soprattutto perché la squadra non vede l'ora di fare la differenza e capire il suo stato fisico ed anche tecnico rispetto ad una squadra così quotata. Nelle ultime ore ha parlato anche un ex bianconero presente allo stadio per vedere la partita con la Fiorentina. Ecco il commento sull'incontro e le parole di Rudy Vanoli.