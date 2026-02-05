Udinese – Parla Ventura: “I bianconeri possono tornare in Europa…”

Gian Piero Ventura ha fatto il punto sulla squadra bianconera e soprattutto dato delle previsioni importanti sul futuro del club

Gian Piero Ventura ha fatto il punto sui bianconeri di Udine e dato il suo pensiero sia sulla stagione che sta vivendo l'Udinese ma anche sul futuro della squadra. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le dichiarazioni dell'ex tecnico della Nazionale italiana di calcio.