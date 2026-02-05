Udinese – Parla Ventura: “I bianconeri possono tornare in Europa…”

Gian Piero Ventura ha fatto il punto sui bianconeri di Udine e dato il suo pensiero sia sulla stagione che sta vivendo l'Udinese ma anche sul futuro della squadra. Non perdiamo un secondo ed andiamo con le dichiarazioni dell'ex tecnico della Nazionale italiana di calcio.
Gian Piero Ventura ha fatto il punto sulla squadra bianconera e soprattutto dato delle previsioni importanti sul futuro del club
"Nelle prossime tre partite l’Udinese si gioca tutte le possibilità di tornare in Europa. Per la consapevolezza delle proprie qualità e per la compattezza in campo che non le avevo riconosciuto mesi fa". Parole importanti che danno speranza ad una squadra che ha voglia di vivere una stagione diversa dal solito. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su Davis e Atta <<<
