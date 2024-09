Udinese – Parla il vice Runjaic (Malecki): “Vi dico cosa abbiamo fatto…”

Non solo il punto fatto dal coach Kosta Runjaic, ma spazio anche al suo vice allenatore. Andiamo a leggere tutte le dichiarazioni

L'Udinese continua a lavorare con continuità e soprattutto a sorprendere giorno dopo giorno. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic fa la differenza sul campo da gioco. Andiamo a vedere tutti i dettagli in vista dei prossimi incontri e soprattutto le dichiarazioni del vice del capo tecnico: Przemyslaw Malecki.

"Abbiamo migliorato la fase difensiva, siamo più attivi, aggressivi, a volte utilizziamo il pressing alto, in precedenza l'Udinese aspettava l'avversario, adesso, nel limite delle possibilità, proviamo a giocare più alti. Nei precedenti incontri dominava la squadra rivale, adesso col tempo proviamo a mantenere il possesso palla e a iniziare l'azione. La gara di lunedì riflette questo, su cosa stiamo lavorando. L'obiettivo è che l'Udinese non lotti per la salvezza sino all'ultima giornata".