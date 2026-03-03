mondoudinese udinese news udinese Udinese – Parla Zaniolo: “Maglia azzurra e Mondiale sono un obiettivo”

udinese

Udinese – Parla Zaniolo: “Maglia azzurra e Mondiale sono un obiettivo”

Udinese – Parla Zaniolo: “Maglia azzurra e Mondiale sono un obiettivo” - immagine 1
o nel corso dell’ultima intervista rilasciata ha fatto il punto sulla sua stagione e anche sugli obiettivi futuri della sua carriera
Nicola Badursi

Nel corso delle ultime ore è uscita un’importante intervista di Nicolò Zaniolo per Sky Sport. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle sue dichiarazioni ed al punto sul suo futuro con un obiettivo ben preciso in mente.

Obiettivi futuri?

—  

”Non nascondo che la maglia azzurra sia un obiettivo da quando gioco a calcio: con prestazioni del genere, spero che arrivi la chiamata di Gattuso. Se non arriverà, continuerò a lavorare per arrivarci un giorno, ma cercherò di essere ai playoff di Marzo con la maglia dell’Italia ed al successivo mondiale”.

L’Udinese può sognare l’Europa?

—  

” Siamo un bel gruppo nel corso delle stagioni, possiamo anche sognare un piazzamento di primissimo livello e creare qualcosa di unico”.

Il rapporto con Runjaic

—  

”Ho grande riconoscenza per questa Maglia per questa squadra, visto che è una delle epoche che ha creduto in me nel corso delle ultime due stagioni. Runjaić mi tratta come un secondo figlio per me è un gran Mister, ma anche una grande persona”.

cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato e sul futuro di Arthur Atta <<<

Leggi anche
Udinese – Mlacic fa il punto sull’esordio: “Esordio? Una bella sensazione”
Notizie Udinese – Fuori Bertola, contro l’Atalanta titolare Mlacic? Il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA