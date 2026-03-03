Udinese – Parla Zaniolo: “Maglia azzurra e Mondiale sono un obiettivo”

o nel corso dell’ultima intervista rilasciata ha fatto il punto sulla sua stagione e anche sugli obiettivi futuri della sua carriera

Nel corso delle ultime ore è uscita un’importante intervista di Nicolò Zaniolo per Sky Sport. Non perdiamo un secondo e passiamo subito alle sue dichiarazioni ed al punto sul suo futuro con un obiettivo ben preciso in mente.

”Non nascondo che la maglia azzurra sia un obiettivo da quando gioco a calcio: con prestazioni del genere, spero che arrivi la chiamata di Gattuso . Se non arriverà, continuerò a lavorare per arrivarci un giorno, ma cercherò di essere ai playoff di Marzo con la maglia dell’Italia ed al successivo mondiale”.

” Siamo un bel gruppo nel corso delle stagioni, possiamo anche sognare un piazzamento di primissimo livello e creare qualcosa di unico”.

Il rapporto con Runjaic

”Ho grande riconoscenza per questa Maglia per questa squadra, visto che è una delle epoche che ha creduto in me nel corso delle ultime due stagioni. Runjaić mi tratta come un secondo figlio per me è un gran Mister, ma anche una grande persona”.