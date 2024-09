Parma-Udinese | Il commento della redazione: rimonta storica

Parte subito forte il Parma che praticamente a freddo riesce a portarsi in vantaggio con una rete fondamentale messa a referto da Enrico Delprato (capitano dei Crociati). Nonostante il gol a freddo, sembra non cambiare il diktat del club bianconero che minuto dopo minuto prova ad aumentare la pressione e rendersi pericoloso davanti a Chichizola. La prima seria occasione è di Sandi Lovric, con un tiro dentro l'area ribattuto dalla difesa. La seconda grande occasione, però, è ancora di marca Parma con Dennis Man che punta Kamara e lo salta senza problemi prima di scaraventare un tiro potente verso la porta di Okoye. Bravo l'estremo difensore bianconero a fare buona guardia. Il secondo squillo bianconero è di Lucca, che però mette la palla fuori in semi rovesciata. Nemmeno tre minuti e Florian Thauvin ci riprova, come il suo compagno in semirovesciata, palla (questa volta) fuori davvero di pochissimo. Minuto 26 altra fiammata Udinese con un ottimo tiro da fuori di Payero, palla di poco sopra la traversa. Neanche 60 secondi dopo è Woyo Coulibaly a sfiorare un euro autogol, con un tiro a campanile che per pochissimo non inganna Chichizola. L'Udinese continua ad affidarsi principalmente a tiri da fuori, buona chance anche per Karlstrom ma anche in questo caso pallone alto. A otto dalla fine della prima frazione arriva l'ammonizione per Lautaro Giannetti, intervento scomposto ai danni di Cancellieri. A pochissimo dalla chiusura della prima frazione di gioco arriva la doccia gelata per l'Udinese, con Bonny che riesce ad aggirare Bijol e firmare il 2-0. Nel finale di prima frazione grande occasione per i bianconero con Lorenzo Lucca che colpisce il palo. Non perdere il commento della seconda frazione di gioco <<<