Parma-Udinese | Parla Runjaic: “Zanoli e Okoye a caccia del ritmo partita”

Mister Kosta Runjaic continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e le dichiarazioni pre Parma

Nicola Badursi 28 novembre - 12:23

La sfida tra il Parma e l'Udinese è alle porte. Una partita di primissimo livello in cui i bianconeri hanno grande voglia di rilanciarsi sotto tutti i punti di vista. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.

Che partita ci si aspetta? — "In questa stagione abbiamo commesso degli errori. Il nostro obiettivo è lavorare per ridurli al minimo. Spesso ci facciamo prendere dai momenti dell'incontro e di conseguenza abbiamo preso più gol di quelli che avremmo dovuto concedere. Possiamo fare meglio, ma anche le primissime della nostra classifica hanno subito già tre sconfitte come Roma e Napoli mentre l'Udinese sono cinque per il momento. Dobbiamo essere pronti soprattutto sui piazzati, visto che sono un loro grande punto di forza".

Il punto su Zanoli — "Da noi è arrivato senza preparazione e non so come abbia lavorato nel suo periodo a Napoli. Si parla di un calciatore che è molto bravo nell'uno contro uno. Caratteristica che nella nostra squadra hanno in pochi e proprio per questo credo possa essere molto utile. Logicamente è un bravo ragazzo e non ha ancora saltato un allenamento anche se alcune cose non mi hanno fatto impazzire. Lui, Okoye e Goglichidze vanno ancora a caccia del ritmo partita".

Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Caccia ad un nuovo nome per la fascia <<<