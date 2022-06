Notizie Udinese – Le parole dell’agente di Udogie: “A Milano per…”

Il team bianconero ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Sicuramente non sarà semplice mantenere il livello (altissimo) del girone di ritorno, specialmente da metà febbraio in poi ma si vuole continuare a crescere e sorprendere tutti. Sul mercato iniziano ad arrivare le prime notizie negative, visto che diversi giocatori potrebbero cambiare la maglia. I promessi partenti sembrano essere già due e difficilmente si potrà fare qualcosa nei loro confronti. Stiamo parlando di Nahuel Molina e Gerard Deulofeu. Il primo ha diversi ammiratori nei migliori club d'Europa, mentre il secondo non vede l'ora di fare la differenza ed è un promesso sposo della società Napoli. nelle ultime ore, però, sembra esserci stato un grosso cambiamento, anche un terzo profilo potrebbe rientrare nelle trattative con i migliori team d'Italia e del Mondo. Ecco il suo profilo.