Udinese – Le parole di Bijol: “Tutte le decisioni a favore dei biancocelesti”

L'Udinese è appena uscita sconfitta dalla sua casa, la Dacia Arena. Quest'oggi si sono imposti i biancocelesti di Maurizio Sarri in maniera meritata. La squadra della capitale ha giocato un ottimo avvio di secondo tempo e soprattutto messo in difficoltà gli avversari. Un rigore dubbio ha dato la possibilità a Ciro Immobile di mettere la firma decisiva su questo incontro. Sicuramente l'Udinese poteva fare qualcosa in più e avrebbe portato a casa tre punti davvero importanti per poter puntare alla parte sinistra della classifica. Adesso non puoi perdere l'intervista post partita di un protagonista che abbiamo avuto sul campo. Alla fine del match ha detto la sua il difensore centrale Jaka Bijol.