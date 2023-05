Udinese-Sampdoria / Ecco Bijol: “Oggi giochiamo per i tre punti”

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra l'Udinese e la Sampdoria, ecco le parole del difensore sloveno Bijol. Il punto sul match

Mancano davvero pochi minuti al via dell'incontro di campionato tra l'Udinese di Andrea Sottil e la Sampdoria di mister Dejan Stankovic. Si parla di una sfida che vale tantissimo per entrambe le squadre. La prima ha bisogno di una vittoria per agganciare l'ottavo posto finale, mentre la Doria ha bisogno di un successo per non retrocedere definitivamente proprio questo pomeriggio. Non sarà facile per gli uomini del team friulano riuscirsi ad imporsi, ma l'idea è proprio quella di vincere per continuare a sognare un piazzamento europeo. Cambiando rapidamente discorso, passiamo alle interviste nel prepartita. Oggi ha detto la sua il calciatore sloveno Jaka Bijol. Ecco il suo parere a poco dal fischio d'inizio.

"Anche oggi giochiamo per i tre punti, come sempre. È indifferente l’avversario contro cui giochiamo, cercheremo la vittoria ad ogni costo". Le idee di Jaka sono a dir poco chiare. L'Udinese ha voglia di togliersi di dosso le accuse degli ultimi giorni. Il team gestito da Andrea Sottil non vuole più essere incostante e in queste cinque giornate vuole dimostrare a tutti le sue capacità e la sua forza. A partire da oggi servono delle prove di primissimo ordine per poter conquistare l'ottavo posto finale. Un piazzamento che aiuterebbe tantissimo la squadra ad ottenere un posto in Europa la prossima annata.

Nessun match è semplice — "Come detto oggi anche dal tecnico, nessuna partita è semplice nel massimo campionato di calcio italiano". Il difensore ha poi continuato rimarcando l'obiettivo finale: "Cercheremo di vincere anche oggi pomeriggio. Siamo pronti a tutto pur di conquistare i tre punti". Alla fine non è mancato un piccolo commento sul tecnico: "Da Sottil ho imparato tanto quest'anno". Si conclude qua l'intervista del nazionale sloveno. Adesso non puoi perdere i ventidue che inizieranno questo incontro dal primo minuto. Ecco le formazioni ufficiali di Udinese e Sampdoria <<<