Udinese – Le parole di Bonato: “Sono onorato di lavorare per il Cagliari”

La squadra bianconera ha salutato più di qualche stagione fa il direttore sportivo Bonato. Ecco le sue parole da neo arrivato a Cagliari

La squadra bianconera si gode ancora questo periodo di vacanza visto che da lunedì 28 si inizierà a fare sul serio e non ci sarà nessun modo per poter tornare indietro. Il team ha voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista e le avversarie alla ripresa saranno di primissimo livello. La società che bisognerà affrontare il prossimo quattro di gennaio è l'Empoli e la sfida prenderà vita alle 20 e 45 in concomitanza con il big match tra il Napoli e i neroazzurri. Nemmeno un attimo di pausa, visto che qualche giorno dopo si scende ancora in campo per la partita con i bianconero di Max Allegri. Nel frattempo c'è un ex Udinese che oggi ha parlato per la prima volta della sua nuova avventura. Ecco le sue dichiarazioni.

Le prime parole di Nereo Bonato sono dedicate alla squadra che dirigerà da oggi in poi: "Cagliari è una piazza che mi ha sempre colpito, sono onorato ed estremamente soddisfatto di essere stato scelto per questo incarico". Sicuramente un momento in cui bisogna fare molto sul campo, soprattutto in una piazza come quella isolana che sta attraversando un momento abbastanza delicato. Non solo ha presentato il suo nuovo incarico, ma non è mancata qualche dichiarazione anche sul momento che sta attraversando la squadra di Giulini.

Il nostro obiettivo — " Negli ultimi anni il Cagliari ha ottenuto meno di ciò che ha seminato, dunque qualcosa di sbagliato c'è sicuramente stato. Tutti davano per scontato che la squadra sarebbe risalita subito in A, ma non è così facile. Il campionato di B è complesso". Si conclude qua la conferenza di Nereo Bonato che dopo l'Udinese e la Cremonese vuole rilanciarsi con la parentesi al Cagliari.