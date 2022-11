Calciomercato Udinese – Da bianconero a bianconero: Gotti vuole i suoi ex

Il team bianconero continua a riposarsi in vista di una ripresa che non concederà nemmeno un attimo di respiro. La squadra non vede l'ora di poter ricominciare a lavorare in modo da poter iniziare a macinare kilometri in vista della nuova stagione. Sicuramente non sarà semplice tenere i ritmi di questo inizio, ma il sogno Europa è ancora reale e tutta la società non ha nessuna intenzione di arrendersi. Nelle ultime ore c'è un'altra squadra in Serie A che non si può ritenere tranquilla e sicura e di conseguenza vuole rafforzare il suo team per poter raggiungere la salvezza senza grossi patemi d'animo. Ecco tutte le ultime sul calciomercato e sui pupilli segnati con la matita rossa dall'ex mister Luca Gotti.