Udinese – Le parole di Samardzic: “Siamo molto dispiaciuti”

Alla fine di questo soffertissimo match hanno parlato due componenti della rosa bianconera: Samardzic e Pussetto. Ecco il loro pensiero

L'Udinese è uscito dalla Coppa Italia e non supera gli ottavi di finale per l'ottavo anno di fila. Oggi però si può recriminare pochissimo ai ragazzi di Gabriele Cioffi, hanno dato tutto sul campo e portato la società capitolina (con tutti i titolari) ai supplementari. Il team è uscito deluso dal campo, ma convinto di poter fare benissimo il prossimo incontro. La sfida sarà quella contro il Genoa, in un vero e proprio spareggio per la permanenza nella massima categoria. Intanto andiamo a vedere le parole dei protagonisti nel post partita. Il primo a parlare è stato il trequartista tedesco Lazar Samardzic.