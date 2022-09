Udinese | Le parole del direttore: “A Deulofeu manca solo la via del gol”

Il direttore dell'area tecnica dei friulani, Pierpaolo Marino, ha rilasciato nuove dichiarazione al portale radio TMW. Ecco le sue parole

Il direttore dell'area tecnica bianconera ha parlato di vari temi ai microfoni di TMW Radio. Dopo una vittoria schiacciante che ha fatto emozionare tutti i tifosi bianconeri, Pierpaolo Marino è tornato a parlare, non solo dell'incontro disputato alla Dacia Arena contro la Roma, ma anche di altre tematiche che ci ha lasciato in dote il weekend di Serie A. Marino ha parlato del momento che sta attraversando Gerard Deulofeu, delle squadre che lo hanno impressionato di più in questo avvio e delle dichiarazioni sulla classe arbitrale fatte da Sarri nel post gara contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni fatte da uno dei componenti più importanti nella costruzione della società guidata dai Pozzo.

Sul fantasista spagnolo, il direttore, non si è detto per nulla preoccupato, anzi pare molto fiducioso per il futuro: "Gli manca solo il gol ma le sue prestazioni sono sempre di livello. Nelle ultime 2-3 partite ha smesso di cercare il gol e si è messo a disposizione della squadra. È stato molto determinante".

Le parole del direttore

Marino ha poi proseguito delle due squadre che secondo lui stanno giocando meglio in questo inizio di stagione: "Mi aspettavo un inizio delle grandi più scoppiettante, invece nessuna ha impresso subito uno stacco. Mi hanno colpito molto i Campioni d'Italia nel derby e contro di noi. In questo momento i rossoneri e il Napoli mi sembrano le squadre più brillanti, anche dal punto di vista del gioco". Poi, infine, una chiosa piccata sulle dichiarazioni post Napoli di Maurizio Sarri sulla classe arbitrale: "Devo dire che per certi versi è una situazione che mi turba. Preferisco guardare come si svilupperanno le cose. Mi sembra anche eccessiva l’apertura di un fascicolo ma vedremo cosa accadrà". La squadra bianconera si gode questi 10 punti, ma deve fare il massimo sul mercato. Dopo l'infortunio di Adam Masina, serve un difensore che possa tappare i buchi. Marino ha sei obiettivi: ecco la lista <<<