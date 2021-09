Spezia-Udinese / Il commento della partita: Samardzic eroico

Il commento della terza giornata di campionato. L'Udinese vince per 0-1 contro lo Spezia. Riviviamo il match minuto per minuto

Continua la striscia di risultati utili consecutivi dell' Udinese . Al Picco, i ragazzi di Gotti riescono ad ottenere una vittoria pesantissima nei minuti finali del match . L'eroe di giornata è Lazar Samardzic. Friulani a quota sette punti in classifica ed ancora imbattuta. Riviviamo, minuto per minuto, le emozioni di questa partita .

Match aperto, ma anche teso sin dai primi minuti. L'Udinese parte forte e con un alto pressing mette in difficoltà i padroni di casa. Al 13' minuto, il Var toglie un calcio di rigore ai friulani, precedentemente assegnato dall'arbitro. Per la prima occasione da gol, dobbiamo aspettare circa ventitré minuti. Molina vola sulla fascia, entra in area e serve un pallone arretrato per l'inserimento di Walace. Tuttavia, il brasiliano, disturbato da Antiste, calcia alto. Cinque minuti dopo, è pericoloso Stryger Larsen servito in maniera perfetta da Deulofeu. Il danese, però, tira debolmente. Zoet para senza problemi. Lo Spezia prova ad impensierire la difesa degli ospiti con ripartenze veloci. Al 33' i padroni di casa spaventano Silvestri, ma il destro di Maggiore termina fuori. Ci prova anche Gyasi, ma l'intervento di Samir è provvidenziale. Negli ultimi minuti del primo tempo, Zoet è autore di una bella parata sul tiro di Pussetto. Ma passiamo alla ripresa.