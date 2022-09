Udinese-Inter | Le parole di Inzaghi: “Dovremo fare una gara importante”

Inzaghi ha esordito parlando del momento di forma dei suoi avversari, arrivati a questa sfida dopo 4 vittorie consecutive: "L'Udinese è una squadra fisica e tecnica. I bianconeri sono in un ottimo momento di forma, quindi dovremo fare una gara importante . Noi allenatori siamo sempre giudicati in base ai risultati e alle prestazioni delle nostre partite. Dobbiamo fare scelte continue sappiamo che abbiamo bisogno di tutti i giocatori . Oggi, rispetto a martedì, ne ho cambiati tre e di volta in volta sceglierò l'undici migliore per iniziare, fermo restando che chi entra sarà più importante di chi partirà titolare".

Il tecnico nerazzurro infine ha chiosato parlando del turnover e di come sia importante ruotare i giocatori soprattutto in questo periodo di partite ravvicinate: "Abbiamo avuto 4/5 giorni per recuperare. I ragazzi hanno recuperato bene sia a livello fisico che a livello mentale. Non ci sono Lukaku e Calhanoglu che speriamo di riavere al più presto disponibili". La squadra bianconera non vede l'ora di dire la sua in questo incontro. Motivo per cui non ti perdere le formazioni ufficiali che sono appena state annunciate. Ecco i 22 che scenderanno sul campo da gioco <<<