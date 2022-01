Udinese – Le parole di Jajalo nel prepartita: “Il nostro obiettivo oggi…”

Il centrocampista bianconero ha detto la sua prima dell'incontro tra Udinese e Lazio valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Il team bianconero si prepara ad uno dei match più importanti della stagione. Tra qualche minuto si scenderà in campo allo stadio Olimpico per cercare l'assalto ai quarti di finale di Coppa Italia. L'avversario è tutt'altro che abbordabile, stiamo parlando del team biancoceleste allenato da Maurizio Sarri. Gli uomini di Gabriel Cioffi sono pronti per scendere sul campo e dare tutto. Dal 2013 la società friulana non riesce a spingersi oltre gli ottavi di finale. Intanto un titolare e futuro protagonista di questo match ha detto la sua riguardo questo incontro. Andiamo a leggere le sue affermazioni. C'è fiducia e si vuole tornare alla vittoria, soprattutto dopo aver eliminato tutti i problemi riguardanti il virus. Ecco le parole di Mato Jajalo.