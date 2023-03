News Udinese | Le parole di Mancini e la scelta su Silvestri – La raffica

L'Udinese si gode i giorni di riposo prima di tornare a preparare i prossimi incontri di campionato. Sottil dovrà a fare a meno di 10 giocatori, convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni di questa settimana. Sarà un'opportunità per recuperare le energie spese nell'ultimo periodo e qualche infortunato come Nestorovski e Masina.

Alla ripresa ci sarà una partita fondamentale per l'Udinese, contro una formazione che lotta per gli stessi obiettivi come il bologna di Thiago Motta. Si prospetta un match senza esclusione di colpi e che bisogna vivere dal primo fino all'ultimo istante. Non perdere tutte le ultime: ecco la raffica di fine giornata <<<