News Udinese – Le parole di Marino, l’idea Manaj, il ritiro… | La raffica

Continua il lavoro serrato in vista del prossimo match in campionato contro il Sassuolo. La squadra guidata da Sottil è chiamata al riscatto dopo la pessima prestazione contro i granata. L'avversario è un cliente scomodo e in salute, capace di battere nelle ultime due gare due top team. Servirà un'Udinese diversa per invertire la rotta. In attesa del prossimo match contro gli emiliani, non perdiamo altro tempo e vediamo le notizie più importanti delle ultime 24 ore in casa bianconera <<<