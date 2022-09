Udinese-Inter | Le parole di Marino: “Non dobbiamo montarci la testa”

Il direttore dei friulani ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida d'alta classifica contro i nerazzurri

Redazione

Tutto pronto per la super sfida che vede i friulani impegnati contro gli uomini di Simone Inzaghi. Incontro che potrebbe valere per l'Udinese il momentaneo primato in classifica. Un risultato francamente inaspettato solo un mese fa. Nel prepartita, per presentare la sfida, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore dei bianconeri Pierpaolo Marino.

Il direttore ha esordito parlando proprio del momento dei suoi ragazzi, invitandoli a rimanere coi piedi per terra: "L'avvio della mia squadra è stupefacente.Noi dobbiamo vivere partita per partita perché sarebbe sciocco montarsi la testa per questo inizio di stagione. Questo deve servire solo per darci autostima e capacità di progredire. La squadra, nonostante queste prestazioni, ha margine di miglioramento. Viviamo alla giornata con un allenatore che sa quello che vuole ottenere e anche il metodo per ottenerlo. L'ambiente è molto compatto e coeso".

Le parole del direttore

Marino ha poi proseguito parlando del proprio allenatore, arrivato in estate per sostituire la partenza di Cioffi in direzione Hellas Verona: "Innanzitutto Sottil ha delle qualità tattiche importanti. Sarebbe ingeneroso parlare del mister solo per le sue qualità temperamentali. Sottil è un tattico e un perfezionista, non lascia nulla al caso. Io l'ho avuto 4 anni come giocatore, quindi conoscevo sia l'uomo che il professionista, abituato a dare tutto fino da quando scendeva in campo. Abbiamo scelto lui per questo". Non perdiamo altro tempo. Ecco le formazioni ufficiali dell'incontro <<<