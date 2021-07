News Udinese – Le parole di Marino sulla riapertura degli stadi

Nelle ultime ore tiene banco in tutta Italia, la notizia riguardante la riapertura per lo stadio. Leggiamo le dichiarazioni del direttore

Nelle ultime ore tiene banco in tutta Italia, la notizia riguardante la riapertura per lo stadio . Il governo ha un'idea, cioè una riapertura al 50%. Quest'ultima non viene avvallata dalle società di calcio, sia professionistico che dilettantistico, che chiedono un'entrata consentita a tutte le persone con le due dosi di vaccino e una capienza decisamente maggiore da quella proposta. La società guidata dal presidente Giampaolo Pozzo ha diverse perplessità , tutte sono state sollevate da Pierpaolo Marino in un'intervista rilasciata ieri su Radio Marte. Andiamo a leggere le dichiarazioni del direttore dell'area tecnica con origini napoletane.

Il presidente del consiglio Mario Draghi non ha molta fiducia e infatti al momento vorrebbe riaprire l'accesso agli stadi solo al 50% delle persone e preparare un piano in modo da far accrescere la presenza fino a tornare alla normalità. Le società di Serie A chiedono sin da subito il 100% in modo da poter tornare ad incassare e far girare la macchina produttiva della terza azienda per guadagni nel paese. Non solo fuori dallo stadio, il D.S. Marino pensa anche alle mosse da fare sul mercato <<<