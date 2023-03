Udinese – Le parole di Pereyra: “Emozioni che ti può dare solo il calcio”

Si è concluso da pochi minuti l'incontro tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri guidati da Andrea Sottil. Una partita ad altissima intensità e di altissimo livello. L'Udinese è entrato benissimo in campo ed infatti ha messo in seria difficoltà la squadra campione d'Italia sin dai primi minuti. Il tre a uno finale sta molto stretto alla società dei Pozzo, visto che la squadra lombarda (a parte il rigore di Zlatan Ibrahimovic) non ha creato grandi pericoli verso la porta di Marco Silvestri. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le parole dei protagonisti. Ecco le dichiarazioni di uno dei calciatori più in forma e che ha comandato da inizio incontro. Parla il capitano Roberto Pereyra