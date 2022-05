Udinese – Le parole nel prepartita di Perez: “Partita dopo partita”

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Ecco le parole del difensore argentino nel prepartita

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una sfida che non si può sbagliare e che potrebbe decidere la corsa scudetto. Alla Dacia Arena arriverà una società pronta e che non vede l'ora di riscattarsi dopo la brutta sconfitta di Bologna, stiamo parlando degli attuali campioni d'Italia che si vedono lo scudetto scucirsi piano piano e partita dopo partita. Nel frattempo, nel prepartita ha detto la sua uno dei futuri protagonisti, stiamo parlando del difensore centrale Nehuen Perez. Un talento che non vede l'ora di fare la differenza e mettersi in gioco a tutti gli effetti. Ecco le sue affermazioni.