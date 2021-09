Udinese – Le parole nel prepartita valide per il posticipo contro i campani

Hanno parlato i giocatori che saranno protagonisti in questa partita valida per la quarta giornata di campionato

“ La stagione fortunatamente è iniziata nel migliore dei modi e sono molto contento, dato che ho lavorato tanto per raggiungere questo grado di preparazione. L'ultimo periodo è andato meglio di quanto potessi pensare anche se il caldo un po' mi ha frenato, nelle prime partite mi sono sentito in grande forma. Bisogna pensare match dopo match e sappiamo bene che la partita di questa sera sarà tutt'altro che facile e conosciamo l’importanza dei nostri avversari e della partita , non vediamo l’ora di giocare e fare una bella partita. Il Mister come al solito mi ha chiesto di dare tutto per aiutare i compagni, però voglio anche curare bene la fase offensiva e speriamo di fare una grande prestazione “.

"Non faccio scongiuri, vorremmo sfruttare il fattore sorpresa e non il pronostico che ci vede sfavoriti. Siamo una squadra che non conosce i limiti ne nel male che nel bene. In settimana ho visto allenamenti a gran ritmo, il match è stato preparato molto bene da Luca Gotti e speriamo di poterci divertire. Abbiamo perso De Paul, ma abbiamo trovato Deulofeu. Lo spagnolo si è visto poco non per demerito suo, ma per i problemi fisici. Il giocatore per noi è un lusso, infatti ha dei margini di miglioramento enormi e può contribuire senza problemi sia in assist che gol per il team." Ha continuato su Samardzic "La responsabilità è di tutto il gruppo di lavoro, parte dal reparto scouting fino ad allenatore e direttori. Il tedesco è un predestinato e non deluderà nessuno, ha una grandissima personalità. Lo coccoliamo e lo facciamo crescere pian piano, per godercelo nel futuro."