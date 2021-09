Udinese – Le formazioni ufficiali valide per il match contro i partenopei

Ecco le formazioni ufficiali valide per il posticipo della quarta giornata di campionato tra Udinese e i partenopei di Luciano Spalletti

Diverse le decisioni che sorprendono, di conseguenza sono diversi i giocatori non ancora al meglio. Meret nonostante il recupero lampo partirà comunque dalla panchina e si farà totale affidamento a David Ospina. In difesa la prima vera e grande sorpresa, Kostas Manolas si accomoderà in panchina al suo posto giocherà Rrahmani, una decisione che sorprende. A quanto pare il greco non ha convinto il suo ex mister. La terza ed ultima decisione inaspettata è quella di Elmas al posto di Zielinski, probabilmente il polacco non ha ancora recuperato totalmente e di conseguenza si accomoderà in panchina. Per l'Udinese invece è stata confermata la stessa identica squadra di La Spezia, come si suon dire: "squadra che vince non si cambia." Prepariamoci ad un match infuocato che sicuramente non ci farà annoiare. Sta per iniziare la sfida tra l'Udinese e i partenopei. Scopri perché Success non è ancora in panchina <<<