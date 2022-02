Udinese – Le parole nel post partita, Deulofeu: “Sono scontento…”

Il team bianconero è riuscito ad agguantare un punto contro i biancocelesti allenati da Maurizio Sarri. Ecco le parole dei protagonisti

Il team bianconero ha concluso la ventiseiesima giornata di campionato in ottima maniera. Oggi è arrivato un punto molto importante, dato che l'avversario è tutt'ora in corsa per un piazzamento europeo. Sicuramente ci si aspetta sempre di più dal team friulano, la situazione attuale va ribaltata il prima possibile. Ora bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche e continuare su questa strada. Intanto andiamo a vedere le parole dei giocatori nel post-partita.